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В Челябинской области вторая волна коронавируса идёт на спад, ковидные госпитальные базы постепенно закрывают

Вчера, 08:59 Категория: Медицина
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Об этом вчера, 12 января, на пресс-конференции, которая проходила в режиме онлайн, рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

 

– Темп прироста заболеваемости за неделю составил 0,8%. Это значит, мы можем говорить о начале снижения второй волны коронавируса, которую мы ощутили в ноябре. Пиковые значения заболеваемости были зафиксированы в декабре, на 48-й неделе пандемии, тогда же диагностировали максимальное количество пневмоний. К 52-й неделе эпидемии количество пневмоний сократилось в два с половиной раза, – уточнила Ирина Альфредовна.

 

Улучшение эпидобстановки позволило сократить количество госпитальных баз в регионе. Сейчас их не 28, а уже 26. Ещё несколько крупных госпиталей вернутся к плановому оказанию помощи. В частности, речь идёт о больнице Верхнеуральска и челябинской ГКБ № 1. Кроме того, свою деятельность восстановят несколько стационаров, отданных под базы долечивания.

 

Инфекционное отделение Кыштымской городской больницы, которое в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции также было перепрофилировано, пока продолжит работу в качестве ковидного госпиталя. По словам главного врача больницы Игоря Ускова, на сегодняшнее утро в инфекционном отделении находится 35 пациентов. У 23 из них диагноз COVID-19 уже подтверждён лабораторно.

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Теги: Челябинская область Кыштым больница ковидные базы коронавирус Ирина Гехт

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