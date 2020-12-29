В ФАПах посёлков Кыштымского городского округа открылись аптечные пункты

4-01-2021, 13:46 Категория: Медицина

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В преддверии Нового года в посёлках Северный, Слюдорудник и Увильды, входящих в состав Кыштымского городского округа, торжественно открылись новые фельдшерско-акушерские пункты и аптеки.

В Северном ФАП открылся ещё осенью, однако до сегодняшнего дня здесь не было аптечного пункта. Сегодня глава округа Людмила Шеболаева, заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук, заместитель председателя Собрания депутатов Кыштымского городского округа Сергей Батин и главный врач городской больницы Игорь Усков посетили этот ФАП. Одно из помещений нового здания отвели под аптечный пункт. Фельдшер Сергей Кочетов уже прошёл обучение по направлению «Фармацевтическая деятельность» и готов оказывать населению не только медицинскую, но и помощь по отпуску необходимых лекарств.

– С 2017 года мы шли к этому событию, – сказал депутат Сергей Батин. – Строительство ФАПа и открытие при нём аптеки я считаю настоящим чудом для посёлка. Теперь жителям не придётся ездить в город, чтобы купить, например, те же средства от насморка.

Затем на очереди был посёлок Слюдорудник. Здесь жители рады двойному событию – открытию нового ФАПа и аптеки. Для удобства сельчан оба пункта размещены в одном здании – светлом и просторном. В Слюдоруднике вот уже более 20 лет работает фельдшером Аниса Карипова.

– Раньше в старом ФАПе было тесно, – вспоминает Аниса Мунировна. – Теперь места хватает, уютно и оборудование новое завезли. Могу пациентам и электрокардиограмму сделать, и анализ крови на сахар, и холестерин проверить. Все средства для оказания неотложной помощи есть. Спасибо всем, кто решал вопрос по строительству у нас фельдшерско-акушерского пункта.

Конечной остановкой стал посёлок Увильды. Здесь тоже построен ФАП – в точности такой же, как и на Слюдоруднике. Удобство уже оценили местные жители.

– Мы очень рады такому событию, – говорит жительница Увильдов Ольга Пономарёва. – Комнаты все светлые, просторные. Рады и тому, что открылась аптека. Теперь не придётся лишний раз ехать в Кыштым, чтобы купить необходимые лекарства.

По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, строительство поселковых ФАПов стало возможным благодаря партийному проекту «Единой России». Именно эта партия сделала всё возможное, чтобы в российское законодательство были внесены соответствующие изменения по вопросам строительства ФАПов на селе.

– Мы рады, что нам удалось решить и другую серьёзную проблему, связанную с отсутствием аптечных пунктов, – говорит Людмила Александровна. – Решение вопроса с аптеками я считаю прорывным.

В январе планируется открыть аптечный пункт и в посёлке Тайгинка.