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Жительницу Кыштыма, которая с лета ждала сложной операции в центре Илизарова, прооперировали

Сегодня, 10:28 Категория: Медицина
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Как сообщалось на нашем сайте 23 ноября, 74-летняя Светлана Петровна Сорокина с лета находилась в травматологическом отделении кыштымской больницы. Ей требовалась сложная операция, которую могли сделать только в центре Илизарова в Кургане. Однако плановая операция то и дело откладывалась из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

 

Недавно Светлану Петровну, получившую серьёзную травму из-за падения, всё-таки госпитализировали в центр Илизарова. Вчера нам стало известно, что благодаря настойчивости наших травматологов кыштымскую пенсионерку уже прооперировали.

 

Ей удлинили кость и наложили аппарат Илизарова. Теперь Светлане Петровне предстоит длительное восстановление и лечение уже по месту жительства.

 

До Нового года её выпишут, и праздник она сможет встретить уже не на больничной койке, а в кругу родных и близких людей.

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Теги: Кыштым травма Курган центр Илизарова перелом

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