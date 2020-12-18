Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ в разы выше прошлогодней

Сегодня, 14:21 Категория: Медицина
335
0

За прошлую неделю кыштымские медики ставили диагноз «ОРВИ» 448 раз. В числе заболевших – 410 взрослых и 38 детей.

 

По словам помощника эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Елены Сунгатовой, за аналогичный период 2019 года заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями было 101 – 71 взрослый житель Кыштыма и 30 детей.

                            

Сезонные заболевания отступать ещё пока не собираются. Специалисты рекомендуют всем вести активный здоровый образ жизни, правильно и разнообразно питаться и не допускать переохлаждения и контактов с заболевшими людьми.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ОРВИ

Похожие публикации:

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ бьёт все рекорды

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ бьёт все рекорды

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ превышает прошлогодние показатели в два раза

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ набирает обороты

В Кыштыме эпидемиологи прогнозируют дальнейший рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями

Комментарии:

Добавить