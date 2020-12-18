В Кыштыме заболеваемость ОРВИ в разы выше прошлогодней

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За прошлую неделю кыштымские медики ставили диагноз «ОРВИ» 448 раз. В числе заболевших – 410 взрослых и 38 детей.

По словам помощника эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Елены Сунгатовой, за аналогичный период 2019 года заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями было 101 – 71 взрослый житель Кыштыма и 30 детей.

Сезонные заболевания отступать ещё пока не собираются. Специалисты рекомендуют всем вести активный здоровый образ жизни, правильно и разнообразно питаться и не допускать переохлаждения и контактов с заболевшими людьми.