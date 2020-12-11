В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак»
Сегодня, 09:56 Категория: Медицина
337
0
1700 доз препарата с соблюдением всех правил транспортировки доставили на Областной аптечный склад. С завтрашнего дня вакцину начнут развозить по медицинским учреждениям региона.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку 3000 доз вакцины в регион. Первая крупная партия – 1000 единиц – была доставлена на прошлой неделе.
Списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.
Напомним, в первую очередь будут привиты южноуральцы из групп риска:
-медицинские и социальные работники;
-учителя школ;
-преподаватели вузов и ссузов;
-сотрудники полиции.
В Кыштыме в первом списке на вакцинацию от коронавируса – 30 медицинских работников.