Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак»

Сегодня, 09:56 Категория: Медицина
337
0

 

1700 доз препарата с соблюдением всех правил транспортировки доставили на Областной аптечный склад. С завтрашнего дня вакцину начнут развозить по медицинским учреждениям региона.

 

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку 3000 доз вакцины в регион. Первая крупная партия – 1000 единиц – была доставлена на прошлой неделе.

 

Списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.

 

Напомним, в первую очередь будут привиты южноуральцы из групп риска:

-медицинские и социальные работники;

-учителя школ;

-преподаватели вузов и ссузов;

-сотрудники полиции.

 

В Кыштыме в первом списке на вакцинацию от коронавируса – 30 медицинских работников.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область коронавирус вакцина Кыштым прививки Алексей Текслер

Похожие публикации:

Челябинская область получила первую партию вакцины от коронавируса. Часть её поступит и в Кыштым

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба заявил о начале вакцинации южноуральцев от COVID-19

В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

В торговых комплексах Кыштыма бесплатно поставят прививки от гриппа

Время делать прививку против гриппа

Комментарии:

Добавить