В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак»

Сегодня, 09:56 Категория: Медицина

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1700 доз препарата с соблюдением всех правил транспортировки доставили на Областной аптечный склад. С завтрашнего дня вакцину начнут развозить по медицинским учреждениям региона.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку 3000 доз вакцины в регион. Первая крупная партия – 1000 единиц – была доставлена на прошлой неделе.

Списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.

Напомним, в первую очередь будут привиты южноуральцы из групп риска:

-медицинские и социальные работники;

-учителя школ;

-преподаватели вузов и ссузов;

-сотрудники полиции.

В Кыштыме в первом списке на вакцинацию от коронавируса – 30 медицинских работников.