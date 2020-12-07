Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме скончался озёрский врач, заболевший коронавирусом

Вчера, 15:04 Категория: Медицина
2 068
0

В минувшую субботу, 5 декабря, в кыштымской больнице умер врач ультразвуковой диагностики клинической больницы № 71 Озёрска Владимир Плотников.

 

Как сообщает группа Вконтакте Говорит Озёрск 74, врачу было 55 лет. Он много лет проработал в Озёрске, но жил в Кыштыме, где и был доставлен в больницу с признаками ковидной пневмонии и поражением лёгких.

 

Не исключено, что он заразился от членов своей семьи, поскольку в «красной» зоне инфекционной больницы он не работал.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Озёрск врач коронавирус смерть

Похожие публикации:

В Кыштыме на стационарном лечении от COVID-19 находятся в основном пожилые люди

Зарегистрирована смерть жительницы Кыштыма, у которой ранее был диагностирован коронавирус

Лекарства едва не отправили жителя Кыштыма на тот свет

Приём проведут врачи из Челябинска

Кровь во спасение врача

Комментарии:

Добавить