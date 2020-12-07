В Кыштыме скончался озёрский врач, заболевший коронавирусом

Вчера, 15:04 Категория: Медицина

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В минувшую субботу, 5 декабря, в кыштымской больнице умер врач ультразвуковой диагностики клинической больницы № 71 Озёрска Владимир Плотников.

Как сообщает группа Вконтакте Говорит Озёрск 74, врачу было 55 лет. Он много лет проработал в Озёрске, но жил в Кыштыме, где и был доставлен в больницу с признаками ковидной пневмонии и поражением лёгких.

Не исключено, что он заразился от членов своей семьи, поскольку в «красной» зоне инфекционной больницы он не работал.