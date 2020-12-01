В Кыштыме шесть пациентов инфекционного отделения с диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

Вчера, 13:09 Категория: Медицина

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По данным Кыштымской городской больницы на сегодняшнее утро, в инфекционном отделении на лечении находятся 44 пациента. Двадцать из них – кыштымцы, остальные – жители Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

Почти у половины госпитализированных COVID-19 подтвердился, другие ещё ждут результаты. Шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На амбулаторном лечении с диагнозом «коронавирус» – 191 житель округа. У них заболевание протекает в лёгкой или средней степени тяжести.