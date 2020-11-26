Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме ОРВИ не сбавляет обороты

Вчера, 11:22 Категория: Медицина
606
0

По данным центра гигиены эпидемиологии в Кыштыме, на прошлой неделе, с 23 по 29 ноября, за медицинской помощью с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций обратился 491 житель нашего округа. Из них 458 взрослых и 33 – дети.

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сегодняшняя статистика выше почти в четыре раза. Общее количество заболевших за неделю ровно год назад было 116 человек, из них 62 взрослых, 54 – дети.

В этом эпидсезоне случаев гриппа в Кыштыме пока не зарегистрировано.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ОРВИ заболеваемость

Похожие публикации:

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ бьёт все рекорды

В Кыштыме снова наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

В Кыштыме – пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Рано расслабились: в Кыштыме вновь отмечается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

ОРВИ отступает, а грипп наступает

Комментарии:

Добавить