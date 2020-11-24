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Более двухсот жителей Кыштымского городского округа лечатся от коронавируса амбулаторно

Сегодня, 14:39 Категория: Медицина
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Такие данные сайту «КР» привели сегодня в Кыштымской центральной городской больнице.

 

Из 203 амбулаторных пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 178 получают необходимые лекарственные препараты бесплатно.

 

На сегодняшний день в инфекционном отделении горбольницы находятся 50 жителей Кыштыма и близлежащих городов, у которых новая коронавирусная инфекция уже подтвердилась, либо ожидаются результаты анализов. В числе госпитализированных 24 – жители Кыштыма, 18 – Верхнего Уфалея и восемь – жители Нязепетровска.

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Теги: Кыштым больница коронавирус госпитализация

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