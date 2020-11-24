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В ближайшие дни в Челябинске откроют дополнительно четыре поликлиники для пациентов с коронавирусом

Сегодня, 14:14 Категория: Медицина
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Об этом сообщила вчера во время брифинга с журналистами заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

                       

– Сейчас мы активно внедряем технологию открытия амбулаторных центров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Для пилотного проекта будут выбраны две областные и две городские поликлиники. Это не новые поликлиники, это центры, организованные внутри действующих поликлиник, где разведены потоки, полностью выделены зоны для обеспечения эпидемиологической безопасности пациентов, выделены приемы и медицинские работники для проведения обследования, осмотра, диагностики и лечения этих пациентов, – уточнила Сахарова.

 

По словам представителя минздрава, обратиться в такие поликлиники смогут пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с подтверждённой инфекцией, но не имеющие тяжелых проявлений болезни.

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Теги: Челябинск коронавирус поликлиника

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