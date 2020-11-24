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В Челябинской области снизилось количество обследований на КТ

Сегодня, 14:03 Категория: Медицина
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По данным регионального минздрава, в Челябинской области за неделю число пациентов, ожидающих компьютерную томографию, сократилось на 92 процента. Самих исследований тоже стали делать меньше.

 

– Число пациентов, ожидающих приезда скорой помощи для доставки на компьютерную томографию, уменьшилось за эту неделю с 809 до 64, практически на 92 процента, – отметил министр здравоохранения региона Юрий Семёнов. – За последние сутки (с 24 на 25 ноября – АВТ.) проведено 1395 исследований.

 

По словам министра, пациентов, приезжающих на КТ, стало меньше. Это обусловлено несколькими причинами.

 

– Есть определённая тенденция по снижению количества пациентов, пока без всяких выводов. И второе – меньше стало показаний для проведения КТ, их выставляет либо скорая помощь, либо врач неотложной помощи, либо врач участковый. То есть только при очном осмотре можно понять, есть у пациента показания или нет. На сегодняшний день справляемся: есть волонтёры, которые возят пациентов на КТ, пока их небольшое количество, но мы надеемся, что это будет развиваться. И скорая успевает, – заверил Юрий Семёнов. – У нас сейчас до 15 часов составляет ожидание приезда скорой для перевозки на КТ, а среднее время нахождения пациента на обследовании – 40 минут.

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Теги: Челябинская область министерство здравоохранения КТ коронавирус

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