Кыштымский бизнесмен подарил хирургам городской больницы медицинские инструменты

Вчера, 22:24 Категория: Медицина

275

0

Неравнодушный предприниматель, депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа и председатель местного отделения партии «Родина» Виталий Прохоров отозвался на просьбу медиков и приобрёл медицинские инструменты.

– До недавнего времени у нас не было специальных инструментов для остеосинтеза – операции по соединению и фиксации костей тазобедренной части, – сказал сайту «КР» заведующий травматологическим отделением Кыштымской горбольницы Николай Тарасов. – Пациентов с подобными травмами приходилось отправлять на операции в Челябинск. Теперь у нас появилась возможность делать срочные операции на месте.

К слову, инструмент, которым пополнилась операционная, стоит в пределах двухсот тысяч рублей.

За последнее время это не единственное доброе дело, адресованное Виталием Сергеевичем кыштымским медикам. Понимая возросшую нагрузку на врачей и фельдшеров в условиях распространения коронавируса, депутат лично на собственном автомобиле начал доставлять медиков на дом к пациентам. Первое время Виталий Прохоров сам ездил по городу, а сейчас нанял для этих целей водителя, предоставив ему личный транспорт. Подробнее об этом читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».