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В Кыштыме заболеваемость ОРВИ бьёт все рекорды

Сегодня, 13:37 Категория: Медицина
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Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в этом сезоне отметилась небывалым всплеском.

 

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме связывают это с тем, что люди из-за боязни заражения новой коронавирусной инфекцией стали обращаться к врачам с малейшими проявлениями простуды. Так, если за неделю, с 26 октября по 1 ноября, диагноз ОРВИ был поставлен 447 жителям Кыштымского городского округа, то за аналогичный период прошлого года за медицинской помощью обратился только 81 человек. Причём в 2019 году среди заболевших ОРВИ взрослых и детей было примерно поровну, а теперь вирус укладывает в постель в основном взрослых.

 

За прошлую неделю, с 2 по 8 ноября, ОРВИ диагностирована у 524 кыштымцев (502 – взрослые, 22 – дети). За этот же период в прошлом году заболевших было в десять с лишним раз меньше – всего 37.

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Теги: Кыштым ОРВИ заболеваемость антирекорд здоровье центр гигиены и эпидемиологии

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