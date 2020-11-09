В Кыштыме на стационарном лечении от COVID-19 находятся в основном пожилые люди

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По данным горбольницы на вчерашний день, 10 ноября, в стационаре инфекционной больницы, которая работает в статусе межрайонного ковидного госпиталя, находилось 52 человека. Из них 28 кыштымцев, остальные – жители Верхнего Уфалея и Нязепетровска. Почти все – это люди от 60 лет и старше.

Как сообщил сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, новая коронавирусная инфекция протекает у них достаточно тяжело, некоторые пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

– К такому возрасту у людей, как правило, имеются уже и хронические, и другие заболевания, которые коронавирус усиливает и осложняет, – говорит Игорь Геннадьевич.