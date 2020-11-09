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Кыштымцы смогут бесплатно измерить в аптеке уровень кислорода в крови

Вчера, 16:49 Категория: Медицина
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Как сообщила сегодня на пресс-конференции в режиме онлайн первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, в сеть государственных аптек нашего региона поступили пульсоксиметры. Это специальные приборы, с помощью которых покупатели аптек смогут бесплатно проверить уровень кислорода в крови. Кроме того, такие приборы, помогающие в диагностике состояния больных коронавирусом, выдадут для работы всем медикам.

Отметим, что в рознице один пульсоксиметр может обойтись в 1700-3500 рублей. При наличии возможности бесплатно измерить сатурацию в аптеке необходимость покупать такой прибор на всякий случай отпадает.

                                                                               

В Кыштыме бесплатно измерить уровень кислорода в крови пока можно только в одной аптеке – государственной на улице Республики, 8. Как сообщили сайту «КР» в этой аптеке, процедура занимает не более одной минуты. Измерить сатурацию может любой покупатель данной аптеки.

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Теги: Челябинская область Ирина Гехт аптеки пульсоксиметр

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