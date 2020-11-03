В Кыштыме ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой

Сегодня, 11:30 Категория: Медицина

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По данным Кыштымской городской больницы на сегодняшнее утро, в инфекционном отделении проходят лечение 53 пациента из Кыштыма, Верхнего Уфалея и Нязепетровска. Из них жителей нашего города – 32.

По словам главного врача больницы Игоря Ускова, пока только у четверых пациентов, находящихся в стационаре, лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Остальные ещё ждут своих результатов.

Пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ещё 76 жителей Кыштымского городского округа с диагностированной коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, лечатся амбулаторно. Все необходимые лекарства им выдаются бесплатно.