В Кыштыме ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой
Сегодня, 11:30 Категория: Медицина
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По данным Кыштымской городской больницы на сегодняшнее утро, в инфекционном отделении проходят лечение 53 пациента из Кыштыма, Верхнего Уфалея и Нязепетровска. Из них жителей нашего города – 32.
По словам главного врача больницы Игоря Ускова, пока только у четверых пациентов, находящихся в стационаре, лабораторно подтвердился диагноз COVID-19. Остальные ещё ждут своих результатов.
Пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Ещё 76 жителей Кыштымского городского округа с диагностированной коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, лечатся амбулаторно. Все необходимые лекарства им выдаются бесплатно.