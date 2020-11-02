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В Челябинской области приостановлена диспансеризация

Вчера, 18:41 Категория: Медицина
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С сегодняшнего дня, 2 ноября, в регионе приостановлена диспансеризация взрослого населения.

 

Об этом сегодня на брифинге с журналистами, который состоялся в онлайн-формате, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

 

– Приказом регионального министерства здравоохранения, согласованным с министерством здравоохранения РФ, мы сегодня приостановили диспансеризацию в связи с эпидемической ситуацией. Будем смотреть по ситуации, когда сможем её возобновить, – сказал Семёнов.

 

В то же время, по его сведениям, время ожидания приезда скорой помощи для доставки на КТ, в регионе сократилось на 84,4% – с 809 до 126 (человек в очереди ожидания).

 

Также, по словам министра, по договору с Яндекс-такси на это обследование было доставлено 1,1 тыс. пациентов.

 

По данным регионального минздрава, за последний месяц среднесуточное количество вновь выявляемых случаев COVID-19 увеличилось с 80 до 170. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 20 616 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Теги: Челябинская область диспансеризация министерство здравоохранения коронавирус

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