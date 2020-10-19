В Кыштыме ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией остаётся напряжённой

Вчера, 14:49 Категория: Медицина

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По данным на сегодняшнее утро, в инфекционном отделении кыштымской горбольницы находятся на лечении 45 человек, из них 30 – жители нашего города. Ещё 84 кыштымца взяты под медицинское наблюдение как контактные по коронавирусу, либо заражённые COVID-19, но заболевание у них протекает в лёгкой форме.

По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой сегодня и завтра в нашем городе будут работать военнослужащие из спасательного центра посёлка Новогорный. Военные проведут обработку специальным дезинфицирующим раствором входных групп мест массового скопления людей, а также спортивных объектов физкультурно-спортивного комплекса.

Кроме того, Людмила Александровна попросила усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории округа и напомнила о продлённом губернатором Алексеем Текслером режиме повышенной готовности до 1 ноября.