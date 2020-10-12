В Кыштыме число заболевших короновирусной инфекцией растёт

Вчера, 10:46 Категория: Медицина

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Как стало известно сайту «КР» на аппаратном совещании администрации Кыштымского городского округа на сегодняшний день, 12 октября, в госпитальной базе города проходят лечение 48 человек, 20 из них – жители Кыштыма. У шести пациентов положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Кроме этого, 66 человек находятся под медицинским наблюдением.

Отметим, что в округе продолжается проверка соблюдения масочного режима.

За прошлую неделю сотрудниками полиции было составлено семь протоколов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в местах розничной торговли, выписано 17 предписаний физическим лицам в торговых объектах стратегического развития и составлен один протокол на жителя города, находящегося в магазине без маски.

Напомним, что за несоблюдение требований для юридических лиц предусмотрен штраф от 40 до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.