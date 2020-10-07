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Рекомендации по профилактике и лечению коронавируса – в инфографике от медработников Челябинской области

Вчера, 15:58 Категория: Медицина
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Ещё 96 новых заболевших коронавирусом, семеро из которых – школьники – выявлено за минувшие сутки в Челябинской области.

 

По данным регионального министерства здравоохранения, за весь период пандемии на Южном Урале выявлено 17 486 больных COVID-19.

 

– Больных COVID-19 – 3687 человек. За прошедшие сутки выписаны 50 человек. Всего 13242 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 – 661 940. За прошедшие сутки – 6503 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – ноль, – цитирует сайт Первого областного канала пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области.

 

 

 

 

 

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Теги: Челябинская область коронавирус рекомендации инфографика профилактика

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