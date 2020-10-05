В Кыштымском округе неблагоприятная ситуация по коронавирусу

Вчера, 16:34 Категория: Медицина

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Госпитальная база, развёрнутая в инфекционном отделении и предназначенная для пациентов с подозрением или с уже подтверждённым диагнозом COVID-19, работает в полную силу. Кыштымские врачи, как бойцы на передовой, борются за здоровье пациентов не только нашего города, но также из Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

Как сказал сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, на стационарном лечении находится 40 человек. У половины из них подтверждена коронавирусная инфекция.

По данным на 6 октября, состояние четверых оценивается как тяжёлое, пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Среди заболевших коронавирусом есть и несколько детей.

Под медицинское наблюдение в нашем городе, опять же по информации на сегодняшний день, взято 42 кыштымца.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлёг губернатором Алексеем Текслером до 18 октября 2020 года. Людям старше 65 лет рекомендовано находиться дома. Кроме того, всем южноуральцам рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах.