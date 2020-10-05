В Кыштыме заболеваемость ОРВИ бьёт все рекорды

Вчера, 12:31 Категория: Медицина

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Неутешительную статистику сайту «КР» привели сегодня в центре гигиены и эпидемиологии нашего города.

По словам помощника эпидемиолога Елены Сунгатовой, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в этом году возросла почти в три раза! Так, за прошлую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 270 кыштымцев, из них 258 – взрослые. За эту же неделю в 2019 году диагноз ОРВИ ставился 100 раз, взрослых тогда было 69.

Только за вчерашний день, 5 октября, помощь медиков понадобилась 186 кыштымцам (181 – взрослый). Всем поставлен диагноз ОРВИ.

– Очень настораживает тенденция, – говорит Елена Анатольевна. – ОРВИ укладывает на койки взрослых, а вот в Нязепетровске, например, болеют в основном дети.

Между тем, в Кыштыме продолжается вакцинация от гриппа. В сентябре прививку сделали 6734 человека, в том числе 629 медработников, 916 работников образования, 860 пенсионеров, 854 дошкольника, 1738 школьников, 100 студентов. Другие группы – 1637 человек.