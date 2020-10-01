В Кыштыме продолжается вакцинация против сезонного гриппа

Вчера, 14:29 Категория: Медицина

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В этом году в Кыштымском городском округе в планах привить более четырнадцати тысяч взрослых.

– На сегодняшний день в Кыштыме вакцинировано 43% населения – сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Любовь Санникова. – Кыштымцев прививают нашими отечественными препаратами – вакциной флю-М, которая направлена на воздействие высокопатогенных штаммов гриппа, и совигрипп, используемую на протяжении многих лет.

Противопоказаниями к вакцинации являются – непереносимость куриного белка, потому что все препараты производятся на его основе, поливалентная, то есть многообразная аллергия и острые состояния – респираторные заболевания с высокой температурой, пневмония, гипертонический криз.

– Зачастую пациенты сами определяют противопоказания, – говорит Любовь Санникова. – Основываясь на своих болезнях (например, сахарный диабет, астма, порок сердца), отказываются от сезонной вакцинации. Напротив, людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно прививаться, потому что вакцина помогает облегчить некоторые болезни, связанные с дыханием, с сердечнососудистыми нарушениями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Сделать прививку от сезонного гриппа можно до первого декабря в 301 кабинете поликлиники с 8 до 15:00, а также в торговых центрах «Радуга» и «Квартал» по пятницам с 17:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 13:00.