В Челябинской области фельдшеры, вернувшиеся после обучения в свой муниципалитет, получат по полмиллиона рублей

Вчера, 15:23 Категория: Медицина

255

0

В Челябинской области фельдшеры, вернувшиеся после обучения в свой муниципалитет, получат право на единовременную выплату. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер.

Единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей будет предоставляться медицинским работникам, которые в 2020 году получили среднее медицинское образование и приняты на должности фельдшера, заведующего ФАП-фельдшера, заведующего здравпунктом-фельдшера, фельдшера скорой медицинской помощи в структурные подразделения областных государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках Челябинской области.

Напомним, что ранее медицинские работники могли получить соответствующие выплаты, отправившись работать в муниципалитет по направлению министерства здравоохранения. Вернувшись в свой муниципалитет, фельдшер лишался такой возможности.

Этот вопрос неоднократно поднимали медицинские работники на встречах с губернатором Алексеем Текслером. Подписанное постановление решит эту несправедливость.