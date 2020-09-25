Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области фельдшеры, вернувшиеся после обучения в свой муниципалитет, получат по полмиллиона рублей

Вчера, 15:23 Категория: Медицина
255
0

 

В Челябинской области фельдшеры, вернувшиеся после обучения в свой муниципалитет, получат право на единовременную выплату. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. 
Единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей будет предоставляться медицинским работникам, которые в 2020 году получили среднее медицинское образование и приняты на должности фельдшера, заведующего ФАП-фельдшера, заведующего здравпунктом-фельдшера, фельдшера скорой медицинской помощи в структурные подразделения областных государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках Челябинской области. 
Напомним, что ранее медицинские работники могли получить соответствующие выплаты, отправившись работать в муниципалитет по направлению министерства здравоохранения. Вернувшись в свой муниципалитет, фельдшер лишался такой возможности. 
Этот вопрос неоднократно поднимали медицинские работники на встречах с губернатором Алексеем Текслером. Подписанное постановление решит эту несправедливость.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Алексей Текслер Поддержка медработников Единовременные выплаты фельдшерам

Похожие публикации:

Педагоги Кыштыма получат дополнительные выплаты

В Челябинской области учредили премию за борьбу с COVID-19

Южноуральские пенсионеры получат по 700 рублей ко Дню пожилого человека

За трудоустройство выпускников вузов предприятия получат компенсации

В Челябинской области вступают в силу усиленные меры поддержки медицинских специалистов

Комментарии:

Добавить