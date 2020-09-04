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Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по COVID-19 за прошедшие сутки

Вчера, 14:09 Категория: Медицина
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По официальным данным регионального министерства здравоохранения, на утро понедельника, 7 сентября, в регионе зарегистрировано 14 920 случаев заражения COVID-19. Из них 69 – за прошедшие сутки. За этот же период из больниц выписали лишь 7 пациентов.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, за прошедшие сутки умерло 3 человека: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий – пациент, 80 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический бронхит, ковид сопутствующий – пациент, 91 год; острый лейкоз, ковид сопутствующий – пациентка, 63 года.

Напомним, в регионе до 20 сентября действует режим повышенной готовности. Распоряжение в минувшую пятницу подписал Алексей Текслер. По всем вопросам о коронавирусе действует телефон горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.

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Теги: Кыштым Коронавирус Первый областной Данные на 7 сентября Минздрав Челябинской области

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