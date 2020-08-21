В Кыштыме 17 пациентов проходят лечение от COVID-19

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 6 сентября 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

По данным регионального министерства здравоохранения на 24 августа в Челябинской области подтверждены 13 885 случая заболевания COVID-19 (+ 70 новых подтверждений за сутки). Всего 10655 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных коронавирусом в регионе на данный момент – 2849 человек.

За прошедшие сутки в области умерло 4 человека, коронавирус был у них сопутствующим заболеванием.

В инфекционном отделении Кыштымской горбольницы с подтверждённым диагнозом COVID-19 проходят лечение 17 пациентов. Под медицинским наблюдением находится 31 человек.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; дистанцирование, усиления санитарных правил, дезинфекция.

Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций

Роспотребнадзора и с учётом ограничений по посещаемости.

С 1 сентября в Кыштыме возобновляет работу кинотеатр.