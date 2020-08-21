Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по COVID-19

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На утро 21 августа в Челябинской области подтверждены 13 669 случаев заболевания COVID-19 (+ 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 154 человека. Всего 10205 пациент выздоровел и выписан из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3095 человек.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, коронавирус забрал жизни 4 человек в минувшие сутки. У одной из умерших COVID-19 стал основной причиной смерти, непосредственно от инфекции умерла 34-летняя женщина. У трёх остальных вирус был выявлен в качестве сопутствующего заболевания.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

Разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учётом ограничений по посещаемости.

Возобновляется работа:

-ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;

-салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

-в сфере розничной торговли, в том числе ТРК;

-фитнес-центров;

-зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях;

-в парках и общественных пространствах - аттракционов;

-музеев;

-дополнительного и дополнительного профессионального образования;

-организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

-детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.

Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения.