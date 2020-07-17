В Кыштыме в этом году начнётся капремонт детского отделения больницы
Сегодня, 15:04 Категория: Медицина
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Фото с сайта adminkgo.ru
Глава городского округа Людмила Шеболаева рассказала в интервью газете «Кыштымский рабочий» о том, как обстоят дела в городской больнице.
– С 2017 года центральную городскую больницу передали на баланс области. Как она развивается сейчас?
– С 2011 года в рамках стратегии развития округа мы последовательно решали вопросы укрепления материально-технической базы городской больницы. Открыли травмоцентр для оказания помощи пострадавшим в ДТП, оснащённый томографом, отделения гемодиализа и первично-сосудистое, закончили реконструкцию родильного дома, перевели биохимическую лабораторию в другое здание, провели в хирургический корпус систему подачи медицинских газов.
Напомним, в 2019 году после капитального ремонта было открыто инфекционное отделение больницы.
– Благодаря активности главного врача больницы Игоря Ускова в 2020 году начнётся капитальный ремонт детского отделения больницы.
Ещё одним импульсом для развития медицины стала реализация национального проекта «Здравоохранение». Его основные стратегические цели: улучшение качества жизни, увеличение численности и продолжительности жизни населения, – сказала Людмила Александровна.
В рамках реализации национального проекта в 2020 году будет построено два фельдшерско-акушерских пункта в посёлках Слюдорудник и Увильды. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Северный завершено. Сейчас идёт процесс передачи объекта министерству здравоохранения региона и нашей больнице.
Одна из самых острых проблем сферы здравоохранения – нехватка профессиональных кадров.
– С 2018 года Кыштымский городской округ вошёл в программу «Земский фельдшер». Губернатором было принято решение о включении нашего города в программу «Земский доктор». За два года по программе трудоустроено пять врачей: три терапевта, педиатр и кардиолог. Депутаты городского собрания единогласно проголосовали за принятие на новый период муниципальной целевой программы, в рамках которой молодым врачам полагается компенсация за найм жилья и единовременная выплата при трудоустройстве. Кроме того, бесплатно выделяются лекарства льготным категориям граждан и питание с молочной кухни детям из малообеспеченных семей.