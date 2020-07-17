В Кыштыме в этом году начнётся капремонт детского отделения больницы

Сегодня, 15:04 Категория: Медицина

92

0

Фото с сайта adminkgo.ru

Глава городского округа Людмила Шеболаева рассказала в интервью газете «Кыштымский рабочий» о том, как обстоят дела в городской больнице.

– С 2017 года центральную городскую больницу передали на баланс области. Как она развивается сейчас?

– С 2011 года в рамках стратегии развития округа мы последовательно решали вопросы укрепления матери­ально-технической базы городской больницы. Открыли травмоцентр для оказания помощи пострадавшим в ДТП, оснащённый томографом, отделения гемодиализа и первично-сосудистое, закончили реконструкцию ро­дильного дома, перевели биохимическую лабораторию в другое здание, провели в хирургический корпус систему подачи медицинских газов.

Напомним, в 2019 году после капитального ремонта было открыто инфекционное отделение больницы.

– Благодаря активности главного врача больницы Игоря Ускова в 2020 году начнётся капитальный ремонт детского отделения больницы.

Ещё одним импульсом для развития медицины стала реализация национального проекта «Здравоохранение». Его основные стратегические цели: улучшение качества жизни, увеличение численности и продолжительности жизни населения, – сказала Людмила Александровна.

В рамках реализации национального проекта в 2020 году будет построено два фельдшерско-акушерских пункта в посёлках Слюдорудник и Увильды. Строи­тельство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Северный завершено. Сейчас идёт процесс передачи объекта министерству здраво­охранения региона и нашей больнице.

Одна из самых острых проблем сферы здравоохранения – нехватка профессиональных кадров.

– С 2018 года Кыштым­ский городской округ вошёл в программу «Земский фельдшер». Губернатором было принято решение о вклю­чении нашего города в программу «Земский доктор». За два года по программе трудоустроено пять врачей: три терапевта, педиатр и кардиолог. Депутаты городского собрания единогласно проголосовали за принятие на новый период муниципальной целевой программы, в рамках которой молодым врачам полагается компен­сация за найм жилья и единовременная выплата при трудоустройстве. Кроме того, бесплатно выделяются лекарства льготным категориям граждан и питание с молочной кухни детям из малообеспеченных семей.