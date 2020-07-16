Кыштым обзавёлся дорогостоящим передвижным диагностическим комплексом

Сегодня, 12:59 Категория: Медицина

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Кыштым стал одним из двух городов Челябинской области (второй – Южноуральск), где буквально на днях появился передвижной комплекс стоимостью около 30 миллионов рублей.

Такая «поликлиника на колёсах» поступила в наш город по решению губернатора и правительства Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В комплексе, оснащённом современным цифровым оборудованием, размещены два кабинета – для проведения маммографии и флюорографический. Пропускная мощность – до ста человек в день, из них порядка двадцати смогут пройти обследование молочных желез, остальные – проверить лёгкие. Флюорография – это обязательное обследование, которое каждый взрослый обязан проходить не реже одного раза в год. Через флюорографический кабинет городской поликлиники № 1 ежегодно проходит более 30 тысяч пациентов.

– Передвижной комплекс увеличивает доступность и качество обследований, – говорит главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков. – В первую очередь удобство передвижного комплекса оценят жители отдалённых посёлков Кыштымского городского округа. Медицинская помощь сама придёт к ним. Во-вторых, этот комплекс подходит для обследования коллективов промышленных предприятий, где люди смогут проверить своё здоровье практически без отрыва от работы.

В ближайший месяц планируется довести до ума все необходимые документы и поставить транспорт на учёт в ГИБДД.