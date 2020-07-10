В Кыштым из соседних городов принимают на лечение пациентов с почечной недостаточностью

Сегодня, 12:26 Категория: Медицина

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Отделение гемодиализа в Кыштымской городской больнице является межмуниципальным. Медицинскую помощь здесь оказывают жителям нашего города, а также Верхнего и Нижнего Уфалея, Нязепетровского и Каслинского районов.

Всего в Челябинской области зарегистрировано 1354 пациента с хронической почечной недостаточностью. Помимо гемодиализного отделения в Кыштыме в нашем регионе работают ещё 17 отделений и центров – пять в Челябинске, три в Магнитогорске, два в Троицке, по одному в Аше, Сатке, Златоусте, Озёрске, Миассе, Копейске и Еманжелинске. В Кыштыме отделение открылось в 2011 году, три года его возглавляет Заир Янгибаев.

В конце 2018 – начале 2019 года было установлено современное оборудование. На сегодняшний день аппараты нового поколения – «Фрезениус-5008» используются только в горбольницах Кыштыма и Сатки.

– Некоторые пациенты из других городов добираются до Кыштыма на такси. Все процедуры и поездки оплачиваются по полису обязательного медицинского страхования, – поясняет Заир Янгибаев. – Утром мы встречаем пациента у входа, затем водитель отвозит его домой. Перевозку осуществляет предприниматель, который выигрывает тендер на оказание данных услуг.

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил центр амбулаторного диализа ООО «ЦАД 74» в Копейске.

– Диализный центр работает по государственным тарифам Фонда обязательного медицинского страхования, то есть для жителей это абсолютно бесплатное лечение, так же, как в любой государственной больнице. Мы в этом году существенно увеличили финансирование здравоохранения в регионе. В этом году увеличено и федеральное финансирование. Важно, что у нас появляются частные инвесторы, которые вкладывают средства в медицину и работают по государственным тарифам. Будем продолжать работу с бизнесом в этом направлении, – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона обсудил с учредителями структурного подразделения возможность постройки подобного центра в Варне. По мнению Алексея Текслера, для граждан важно не только качественное лечение, но и возможность получать его близко к дому.

Подробнее – в новом выпуске газеты «Кыштымский рабочий».