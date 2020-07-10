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В Кыштыме появился подвижной диагностический комплекс

Сегодня, 09:15 Категория: Медицина
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Подвижной диагностический комплекс выполнен на базе автомобиля «КАМАЗ». Внутри установлено оборудование для маммографии и флюорографии.

Как сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, подвижной диагностический комплекс позволит проводить обследования пациентов в посёлках округа. Сейчас проходит настройка оборудования.

Вчера, 9 июля, дизайнеры украшали машину наклейками. В ближайшее время комплекс будет поставлен на учёт в ГИБДД.

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Теги: Кыштым подвижной диагностический комплекс горбольница

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