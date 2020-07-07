В Кыштыме отмечен рост числа ВИЧ-инфицированных

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Челябинская область занимает шестое место по заболеваемости ВИЧ в России. Всего на диспансерном наблюдении состоит 30 тысяч 715 южноуральцев. Из них более 22 тысяч получают терапию, которая позволяет иммунной системе восстанавливаться.



В некоторых муниципалитетах наблюдается прирост по заболеваемости. Это Верхний Уфалей, Карабаш, Карталы, Миасс, Южноуральск, Еткульский, Уйский, Нязепетровский и Чесменские районы. К сожалению, в списке нашлось место и для Кыштыма.



На диспансерном учёте в кыштымской городской больнице состоят 250 человек. Прирост ВИЧ-инфицированных с начала этого года составил 32 жителя. За весь прошлый год – 39.



– Кыштым занимает пятое место по индексу инфицированных в регионе, – сказала сайту «КР» заведующая инфекционным отделением Илона Мыларщикова. – Одна из причин подъема заболеваемости – естественная миграция населения. К нам переезжают жители из Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Карабаша. В нашем городе много проживающих по временной прописке, а случаи ВИЧ регистрируются именно по территориальному признаку.



Самый частый способ заражения – половой акт. На втором месте –наркотические вещества. Периодически в Кыштыме проводится бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Но на время действия ограничительных мер в Челябинской области эти акции пока приостановлены.