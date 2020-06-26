В Кыштыме на коронавирус будут тестировать всех пациентов, поступающих на стационарное лечение

Сегодня, 12:05 Категория: Медицина

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Все пациенты, которые будут поступать на стационарное лечение в городскую больницу Кыштыма, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Такое решение принято по всем медицинским учреждениям Челябинской области. Это позволит исключить вспышку COVID-19 в больницах.



Как сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, средства на приобретение экспресс-тестов уже выделены. Сейчас проходит процедура электронных торгов.