Данные на 29 июня по распространению COVID-19 в Челябинской области

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На утро 29 июня в Челябинской области подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19 ( +149 новых подтверждений за сутки).

Всего 4058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3196 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека.

От COVID-19:

- пациентка, 52 года.

От других причин:

- диффузный атеросклеротический кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 61 год;

- хронический лимфолейкоз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 74 года.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов;

гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения.

