Данные на 29 июня по распространению COVID-19 в Челябинской области
Сегодня, 11:43 Категория: Медицина
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На утро 29 июня в Челябинской области подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19 ( +149 новых подтверждений за сутки).
Всего 4058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3196 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека.
От COVID-19:
- пациентка, 52 года.
От других причин:
- диффузный атеросклеротический кардиосклероз (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 61 год;
- хронический лимфолейкоз (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 74 года.
Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов;
гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.
Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения.