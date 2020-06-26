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В Кыштыме 444 человека пострадали от укусов клещей

Сегодня, 14:04 Категория: Медицина
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По данным городской больницы Кыштыма за прошедшие пять дней зарегистрировано шесть обращений в приёмный покой после укусов клещей. Всего же с начала весенне-летнего периода от этих наскомых в нашем городе пострадали 444 человека. Не выявлено ни одного случая заражения клещевым энцефалитом.


Как сказали сайту «КР» в приёмном покое горбольницы, пострадавшие должны отдавать клещей на лабораторное исследование. Только если подтвердится, что кровосос был заражён, можно рассчитывать на укол иммуноглобулина.

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Теги: Кыштым укусы клещей городская больница

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