Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к 7 000
Сегодня, 12:52 Категория: Медицина
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На утро 26 июня в Челябинской области подтверждены 6982 случая заболевания COVID-19( +162 новых подтверждения за сутки).
Всего 3798 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3006 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека, COVID-19 при этом был сопутствующим:
– сахарный диабет, острый инфаркт миокарда – пациентка, 86 лет;
– множественная миелома, хрониодиализ – пациент, 56 лет;
– хроническая обструктивная болезнь лёгких – пациент, 90 лет.