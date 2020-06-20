Медработники из Кыштыма награждены грамотами и благодарностями от имени президента России

Вчера, 16:51 Категория: Медицина

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Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медработников почётными грамотами, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженный труд проявленный при исполнении профессионального долга. Также были присвоены звания Герой Труда, заслуженный врач РФ и заслуженный работник здравоохранения.



Отдельным распоряжением медработники награждены почётными грамотами и благодарностями президента РФ. Среди награждённых есть и кыштымцы.



Почётную грамоту президента страны получила заведующая инфекционным отделеним кыштымской городской больницы Илона Мыларщикова. Благодарности президента удостоены главный врач Игорь Усков и старшая медицинская сестра Наталья Мыларщикова.