Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём медицинского работника

Вчера, 08:00 Категория: Медицина

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Уважаемые южноуральцы!

В этот день мы с особой теплотой поздравляем с профессиональным праздником наших дорогих медиков, всех тех, кто стоит на страже нашего здоровья, готов в любую минуту помочь нам преодолеть болезни и недуги, вернуться к полноценной жизни. День медицинского работника объединяет на Южном Урале тысячи врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, организаторов здравоохранения. Их усилиями в регионе создана многоуровневая система оказания медицинской помощи с опорой на высокие технологии, качественную диагностику и доступность медицинских услуг.

В этот сложный год наши медработники оказались на переднем крае борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В самые короткие сроки, четко и профессионально были проведены первые врачебные и профилактические мероприятия, которые позволили выиграть время, локализовать очаги инфекции, оказать оперативную помощь заболевшим. Мы благодарим вас, уважаемые медицинские работники, за ваше высокое служение, мужество, стойкость и самоотверженность. Пусть в вашей жизни будет меньше экстремальных ситуаций, а работа приносит радость и умиротворение. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и поддержки близких, мира и благополучия в семьях.

А.Л. Текслер, губернатор Челябинской области.