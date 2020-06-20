Медработники Кыштыма рассказали о своей работе в период пандемии

Вчера, 10:00 Категория: Медицина

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Сегодня, 21 июня, в нашей стране отмечается День медицинского работника.

Врачи, медсёстры и младший персонал самоотверженно стоят на передовой пандемии. О буднях, которые проходят в борьбе с коронавирусом, сайту "КР" рассказала заведующая инфекционным отделением кыштымской горбольницы Илона Мыларщикова.

С 26 марта этого года отделение перепрофилировали для лечения коронавирусной инфекции. Оно функционирует как межрайонная госпитальная база. Всего в регионе таких 16. Для эффективной работы госпитальной базы расширен коечный фонд до 30 коек. На базе отделения смонтирована система непрерывной подачи кислорода, установлены аппараты вспомогательной и искусственной вентиляции лёгких. Также здесь есть концентраторы кислорода, аппаратура для слежения за состоянием пациентов, высокоэффективными лекарственными препаратами, современными средствами индивидуальной защиты.

– Мы работаем в защитных костюмах и респираторах, – поясняет Илона Фёдоровна. – В отделении проведена структурная перестройка с определением красной зоны для лечения больных, зелёной зоны для нахождения медицинского персонала. Это шлюз, который является пропускной системой между двумя зонами. В красной зоне находятся пациенты с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID-19.

Участковая служба выполняет львиную долю работы по недопущению распространения инфекции. На их плечах лежит отработка всех контактных лиц, забор мазков и крови. Порой медработники уходят домой не раньше девяти часов вечера. На протяжении последних двух с половиной месяцев у руководства больницы нет выходных, ежедневно проводятся селекторные совещания с областным минздравом.

В особом режиме функционирует отделение скорой медицинской помощи, которое к тому же занимается перевозкой пациентов по госпитальным базам. Особый режим действует и в отделении компьютерной томографии. Там предусмотрен отдельный вход для больных коронавирусом и с подозрением на него. Поток разделён с теми, кто проходит томографию планово.

– К сожалению, с послаблением карантинных мер южноуральцы расслабились, ошибочно подумав, что угроза миновала. Ещё недавно многие соблюдали масочный режим, сейчас – единицы. По региону число подтверждённых случаев заболевания составляет не меньше 100 в сутки. Это нельзя игнорировать. Цифры могли быть меньше, если бы жители соблюдали требования безопасности, – отмечает Илона Мыларщикова.

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