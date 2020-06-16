В Челябинской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек

Сегодня, 12:08 Категория: Медицина

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На утро 16 июня в Челябинской области подтверждены 5131 случай заболевания COVID-19 (+ 138 новых подтверждения за сутки).

Всего 2560 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 29 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2451.

За прошедшие сутки умерло 4 человека от COVID-19:

- пациентка, 82 года;

- пациент, 59 лет;

- пациентка, 44 года;

- пациентка, 56 лет.