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В Кыштыме змея укусила двоих мужчин

Сегодня, 11:35 Категория: Медицина
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Фото Allan Lee с сайта Pixabay 

 

В приёмный покой кыштымской городской больницы обратились двое мужчин со следами укуса змеи. Её, к слову, они принесли с собой – разрубленную пополам.


Как сказал сайту «КР» главный врач Игорь Усков, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что поймав змею, они начали над ней издеваться, рептилия проявила ответную агрессию и укусила обидчиков. От госпитализации мужчины отказались.

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Теги: Кыштым укус змеи приёмный покой центральная городская больница

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