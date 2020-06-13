В Кыштыме змея укусила двоих мужчин

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Фото Allan Lee с сайта Pixabay

В приёмный покой кыштымской городской больницы обратились двое мужчин со следами укуса змеи. Её, к слову, они принесли с собой – разрубленную пополам.



Как сказал сайту «КР» главный врач Игорь Усков, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что поймав змею, они начали над ней издеваться, рептилия проявила ответную агрессию и укусила обидчиков. От госпитализации мужчины отказались.