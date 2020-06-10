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Жители Кыштыма могут стать донорами крови для тяжелобольных COVID-19

Вчера, 14:17 Категория: Медицина
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В Челябинской области продолжается Всероссийский донорский марафон #ОставайсяДонором. Присоединяются к нему и перенесшие коронавирусную инфекцию.
Сегодня донором плазмы стала медсестра и регулярный южноуральский донор Ольга Вейгель:
«Я не раздумывая согласилась стать донором плазмы для больных коронавирусом. По работе знаю, как необходима бывает срочная медицинская помощь, особенно, если это связано с донорской цельной кровью, ее компонентами. А в период пандемии кровь переболевших ценна как никогда. Поэтому призываю всех не бояться и становиться донорами, в наших с вами силах спасать жизни людей!»
Напомним, донором может стать здоровый человек старше 18 лет. Подробности на сайте: ospk.ru

25 южноуральцев уже стали донорами плазмы для тяжелобольных COVID-19.

 

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Теги: Кыштым Доноры плазмы COVID-19 ОставайсяДонором

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