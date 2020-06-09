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В Челябинской области число выписанных из больниц превысило количество заболевших коронавирусом

Вчера, 20:10 Категория: Медицина
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На утро 10 июня в Челябинской области подтверждены 4245 случаев заболевания COVID-19 (+ 116 новых подтверждений за сутки).
За прошедшие сутки выписаны 132 человека. Впервые при таких показателях число выписанных превысило количество заболевших за сутки.
Общее число выздоровевших и выписанных из больниц - 2099 человек. 18 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент –  2062 человек.
За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19:
- пациентка, 53 года;
- пациентка, 59 лет;
- пациент, 57 лет.

 

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Теги: Кыштым Коронавирус Минздрав Челябинской области

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