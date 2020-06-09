В Челябинской области число выписанных из больниц превысило количество заболевших коронавирусом

Вчера, 20:10 Категория: Медицина

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На утро 10 июня в Челябинской области подтверждены 4245 случаев заболевания COVID-19 (+ 116 новых подтверждений за сутки).

За прошедшие сутки выписаны 132 человека. Впервые при таких показателях число выписанных превысило количество заболевших за сутки.

Общее число выздоровевших и выписанных из больниц - 2099 человек. 18 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2062 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19:

- пациентка, 53 года;

- пациентка, 59 лет;

- пациент, 57 лет.