Оперативная информация регионального минздрава о заболеваемости COVID-19 за сутки

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По данным министерства здравоохранения на утро 25 мая в Челябинской области подтверждены 2284 случая заболевания COVID-19 (+38 новых подтверждений за сутки).



За период пандемии 924 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Десять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Больных COVID-19 на данный момент – 1319 человек.

За прошедшие сутки умерли 46-летний пациент, ковидная пневмония, и 64-летняя пациентка, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий).



Напомним, губернатор Алексей Текслер сообщил о поэтапном выходе из ограничительных мероприятий, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Методика оценки готовности к выходу из ограничений включает в себя оценку коэффициента распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции), свободный коечный фонд и охват тестированием.



На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. На первом этапе в Челябинской области разрешены прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в составе семьи или не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции. Могут возобновить работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением торговых объектов с площадью торгового зала более 400 кв. метров) при наличии отдельного уличного входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале – один человек на 4 кв. метра.



На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.



На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.



На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удалённом доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).



Когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны, подчеркивают в Роспотребнадзоре.