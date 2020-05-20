Оперативная информация министерства здравоохранения Челябинской области по распространению COVID-19

Сегодня, 12:09 Категория: Медицина

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На утро 20 мая в Челябинской области подтверждены 1969 случаев заболевания COVID-19 (+ 84 новое подтверждение за сутки).



Всего 694 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умер пациент 85 лет, ковидная пневмония.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1242 человека.



8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф