Оперативная информация министерства здравоохранения Челябинской области по распространению COVID-19
Сегодня, 12:09 Категория: Медицина
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На утро 20 мая в Челябинской области подтверждены 1969 случаев заболевания COVID-19 (+ 84 новое подтверждение за сутки).
Всего 694 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умер пациент 85 лет, ковидная пневмония.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1242 человека.
8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф