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В соседнем с Кыштымом городе произошёл резкий рост заболеваемости COVID-19

Сегодня, 11:02 Категория: Медицина
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В Озёрске зафиксирован стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Вчера, 17 мая, в соседнем городе было зарегистрировано 22 случая заражения. В пятницу сообщалось только об 11.


На сайте стопкоронавирус74.рф данная информация не отображена. О заболевших сообщили в администрации Озёрского городского округа.


Отмечается, что 1 человек выздоровел, 21 житель проходит лечение, в том числе двое детей. Двое проходят лечение в Челябинске.

По информации на 16 мая в инфекционном отделении кыштымской городской больницы продолжают лечение 5 человек (1 - житель Кыштыма, 4 - жители соседних территорий). Под медицинским наблюдением остаются около 100 человек, направленных на самоизоляцию. 

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Теги: Кыштым Озёрск COVID-19 коронавирус

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