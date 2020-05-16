В соседнем с Кыштымом городе произошёл резкий рост заболеваемости COVID-19

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В Озёрске зафиксирован стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Вчера, 17 мая, в соседнем городе было зарегистрировано 22 случая заражения. В пятницу сообщалось только об 11.



На сайте стопкоронавирус74.рф данная информация не отображена. О заболевших сообщили в администрации Озёрского городского округа.



Отмечается, что 1 человек выздоровел, 21 житель проходит лечение, в том числе двое детей. Двое проходят лечение в Челябинске.



По информации на 16 мая в инфекционном отделении кыштымской городской больницы продолжают лечение 5 человек (1 - житель Кыштыма, 4 - жители соседних территорий). Под медицинским наблюдением остаются около 100 человек, направленных на самоизоляцию.