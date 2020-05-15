Оперативная информация от регионального министерства здравоохранения по распространению COVID-19

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На утро 15 мая в Челябинской области подтверждены 1 511 случаев заболевания COVID-19 (+ 73 новых подтверждений за сутки).

496 из подтверждённых пациентов выздоровели.

Больных COVID-19 на данный момент в регионе – 990 человек.



За прошедшие сутки умерла 96-летняя пациентка. Повторное нарушение мозгового обращения, отёк головного мозга (COVID-19 сопутствующее).



8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.



Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.



Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.