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Оперативная информация от регионального министерства здравоохранения по распространению COVID-19

Сегодня, 11:32 Категория: Медицина
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На утро 15 мая в Челябинской области подтверждены 1 511 случаев заболевания COVID-19 (+ 73 новых подтверждений за сутки).

 

496 из подтверждённых пациентов выздоровели.

Больных COVID-19 на данный момент в регионе – 990 человек.


За прошедшие сутки умерла 96-летняя пациентка. Повторное нарушение мозгового обращения, отёк головного мозга (COVID-19 сопутствующее).

8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.


Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.


Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.

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Теги: Кыштым Оперативная информация по COVID-19

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