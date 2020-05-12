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В Кыштыме находятся трое пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Комментарий главного врача горбольницы

Сегодня, 12:18 Категория: Медицина
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На утро 12 мая в Челябинской области подтверждены 1 289 случаев заболевания COVID-19 (+ 57 новых подтверждений за сутки).
311 из подтверждённых пациентов выздоровели. Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За время пандемии умерло 12 человек. Из них 8 – от основного заболевания
(COVID-19 сопутствующее).

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 957 человек.


Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Геннадьевич Усков, в нашем городе инфекционное отделение переоборудовано под госпитальную базу для больных коронавирусной инфекцией для четырёх районов – Верхнего Уфалея, Касли, Нязепетровска и Кыштыма. Сейчас в нашем городе находятся три пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, один из них житель Кыштыма, двое доставлены из Каслинского района.

Ещё один житель Кыштыма с коронавирусной инфекцией переведён для дальнейшего лечения в Челябинск.


Напомним, с сегодняшнего дня в Челябинской области введён обязательный масочный режим. Маски необходимы при посещении мест общественного пользования – это магазины, медицинские учреждения, аптеки, банки, парикмахерские, общественный транспорт и такси.

 Все организации, оказывающие услуги населению, должны обеспечить контроль за использованием масок персоналом и клиентами.


8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции - 8-351-269-77-77.

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Теги: Кыштым Коронавирусная инфекция Оперативная информация

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