В Кыштыме самые дешёвые медицинские маски можно купить по 15 рублей за штуку

Сегодня, 11:56 Категория: Медицина

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«Кыштымский рабочий» сравнил стоимость медицинских масок в аптеках, поскольку из-за введения обязательного масочного режима спрос на них ещё больше возрос.

В аптеке «Классика» на улице К. Либкнехта обычную медицинскую одноразовую маску предлагают купить за 44 рубля одну штуку. В аптечной сети «Здоровье» мы нашли только многоразовые защитные маски. Их цена – 60 рублей.

В аптеках «Живика» одноразовая медицинская маска стоит 36 рублей. В этой же сети можно приобрести и многоразовые средства индивидуальной защиты – 130 рублей за две штуки.

Самая низкая цена на маски в Кыштыме оказалась в аптеках сети «Областной аптечный склад». Одноразовую медицинскую маску здесь предлагают за 15 рублей.