Оперативная информация о распространении COVID-19 в Челябинской области
Сегодня, 11:55 Категория: Медицина
389
0
На утро 9 мая в регионе подтверждены 1058 случаев заболевания COVID-19 (+ 91 новых подтверждений за сутки).
249 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Выписано за сутки - 61 человек.
За прошедшие сутки умерла пациентка 68 лет, причина смерти - ковидная пневмония.
Больных COVID-19 в регионе на данный момент 791 человек.
Вчера поступила информация, что в инфекционное отделение Кыштымской городской больницы в отдельные изолированные боксы госпитализированы два человека с положительным тестом на COVID-19.
Это жители Кыштыма – 34-летняя женщина и 48-летний мужчина.
Госпитализированные получают все необходимое лечение. Для подтверждения диагноза взяты дополнительные тесты. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.