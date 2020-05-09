Оперативная информация о распространении COVID-19 в Челябинской области

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На утро 9 мая в регионе подтверждены 1058 случаев заболевания COVID-19 (+ 91 новых подтверждений за сутки).

249 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Выписано за сутки - 61 человек.

За прошедшие сутки умерла пациентка 68 лет, причина смерти - ковидная пневмония.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент 791 человек.

Вчера поступила информация, что в инфекционное отделение Кыштымской городской больницы в отдельные изолированные боксы госпитализированы два человека с положительным тестом на COVID-19.

Это жители Кыштыма – 34-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Госпитализированные получают все необходимое лечение. Для подтверждения диагноза взяты дополнительные тесты. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.